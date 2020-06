Dexametasona: Estudo revela encontrar 1º remédio capaz de reduzir mortes por coronavírus e infectologista orienta uso

Com informações do Portal Uol

Após a notícia que pesquisadores britânicos dizem ter encontrado um remédio que pode reduzir a incidência de mortes pela covid-19, a TV Jornal entrevistou o médico infectologista, Felipe Proraska, nesta terça-feira (16), para falar sobre a dexametasona e expectativa para se descobrir vacinas ou medicamentos específicos contra o novo coronavírus, que podem salvar a vida de várias pessoas.

‘’Pela primeira vez, (o estudo) começa a dar dados sólidos, com resultados muito bons. Há cinco dias mostrou que hidroxicloroquina não trazia efeitos (contra o coronavírus). (A dexametasona) não serve para todo mundo. É para os pacientes que precisam de oxigênio. Uma dose baixa por 10 dias. É uma medicação que pode trazer efeitos colaterais. Houve resposta em mais 20% dos pacientes, comparado em que não utiliza’’, afirmou o médico.

Uso restrito

De acordo com cientistas da Universidade de Oxford, houve redução de um terço das mortes dos pacientes por coronavírus que necessitavam de oxigênio e receberem a dexametasona. Ainda de acordo com a pesquisa, o remédio não trouxe benefícios para pacientes com casos leves da covid-19.

‘’É importante dizer que não serve para todo mundo. O uso inadequado, na dose errada e no momento errado vai trazer mais efeitos deletérios do que benefícios. Então, se deve evitar o uso (da dexametasona) fora da unidade hospitalar’’, completou o médico infectologista, Felipe Proraska.

OMS

A dexametasona tem efeito anti-inflamatório e é de baixo custo. Apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não ter se pronunciado, o Ministério da Saúde do Reino Unido confirmou que vai incluí-lo no tratamento do novo coronavírus.