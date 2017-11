Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado em Serra Talhada

O Dia da Consciência Negra será comemorado na sexta-feira (17) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O evento tem como tema “Entre a territorialidade e a diáspora: Brasil a mátria que nos adotou” e contará com apresentações culturais, musicais, poesia, congada, coral, samba de coco, capoeira e samba de roda.

A abertura do evento vai acontecer na Escola Cônego Torres, no Centro da cidade, a partir das 19h. A programação segue até o dia 19 de novembro. Até o fim do mês, rodas de diálogo sobre o tema serão promovidas nas escolas do município.