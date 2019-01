Diário Oficial confirma permanência de Cacá Menezes na Ciretran em Serra Talhada

O Governo de Pernambuco divulgou, nesta quarta-feira (23), no Diário Oficial do Estado – DOE, a nomeação de Carlos Evandro Brito de Menezes, conhecido como Cacá Menezes (foto), filho do ex-prefeito Carlos Evandro, para a manutenção na coordenação da 19ª Ciretran de Serra Talhada. Ele está no cargo desde março de 2014.

O Diário Oficial também divulgou essa semana a permanência de outros dois serra-talhadenses em órgãos importantes na capital do xaxado: Karla Milleni Souza Lima Cantarelli permanece na condução da XI Geres e João Antônio Bezerra Magalhães Antunes na diretoria do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães – HOSPAM.

Com informações de Nill Júnior