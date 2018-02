Diarista é detida suspeita de furtar R$ 8 mil da casa da patroa e dar parte do dinheiro como dízimo na igreja

Uma diarista de 42 anos foi presa suspeita de furtar R$ 8 mil da casa da patroa dela na tarde da última terça-feira (6) em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a mulher informou que havia dado R$ 500 como dízimo na igreja evangélica que ela frequenta.

Ainda segundo a polícia, a diarista também furtou alguns materiais da residência. Além do pagamento do dízimo, com o dinheiro do furto, a suspeita comprou eletrodomésticos e um celular, conforme informou a Polícia Civil.