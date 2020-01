O cabelo, muitas vezes, é considerado como um dos pontos de maior cuidado, principalmente entre as mulheres.

Entretanto, é comum que eles fiquem secos, quebradiços ou mesmo que sofram com agentes, como a poluição e o tempo seco.

Pensando nisso, descubra agora as melhores dicas para deixar o cabelo mais forte e comprido em pouco tempo.

Preparada?

– Faça da tesoura uma amiga:

Figura 1 Photo by Mitchell Griest on Unsplash

Se o seu objetivo é ter um cabelo c comprido, pode ser que você passe longos períodos sem fazer nenhum corte ou tente adiar o acerto das pontinhas.

Ao contrário do que você pode imaginar, isso pode danificar ainda mais o seu cabelo e ainda deixar, visivelmente, os fios mais secos e feios.

Justamente por isso, é preciso pensar na tesoura como uma companheira e não como vilã.

Em suma, cortar as pontinhas regularmente ou mesmo investir em técnicas de retirada das pontas secas/duplas, auxilia no crescimento saudável.

Além do mais, você evita que o dano chegue as raízes, o que pode causar um efeito semelhante ao “corte químico”.

– Escolha os produtos ideais:

Se você tem o hábito de comprar shampoos e cremes em qualquer tipo de mercado, pode ser que escolha aquele que ver primeiro ou mesmo aquele que tem.

O problema disso é que você não aprende a ler o rótulo ou entender para qual tipo de cabelo aquele produto certo.

Esse é um dos erros mais cometidos por homens e mulheres.

Para o crescimento do cabelo, é essencial escolher produtos que se alinhem aos tipos de fio que você tem e nem é preciso gastar muito para isso.

A regra básica é avaliar o tipo de cabelo e produto em relação a ser cacheado, liso, oleoso ou seco bem como evitar produtos que contenham sal.

Figura 2 Photo by Honey Yanibel Minaya Cruz on Unsplash

– Use o condicionador sempre:

Milhares de mulheres e homens que tem os cabelos mais oleosos ou sofrem com a caspa acreditam na ideia de que deixar de utilizar o condicionador é a melhor opção.

Acredite, não é.

Afinal, o condicionador serve para selar a cutícula dos fios, já que o shampoo as abre, evitando a ação de agentes nocivos que quebram o cabelo.

Então, antes de precisar recorrer a um transplante capilar, utilize o condicionador em todas as lavagens, seguindo as recomendações de uso da embalagem.

Preferencialmente, evite passar no couro cabeludo e foque mais nas pontas.

– Lave bem os fios:

Segundo diversos especialistas, no mundo, existem aqueles indivíduos que lavam os cabelos todos os dias, uma vez na semana e aqueles que alternam dias.

Logo, a melhor opção seria alternar, para garantir a limpeza dos fios e reposição de nutrientes, evitando a caspa e quebras.

Para que o crescimento do cabelo aconteça de forma saudável, sempre lave bem, retirando todo o produto utilizado.

Da mesma maneira, prefira lavar os fios na água fria ou morna, nunca na água quente, para evitar a oleosidade, quebra de fios e outros danos.

– Faça um cronograma capilar:

O cronograma capilar é ideal para quem busca o crescimento do cabelo ou mesmo para quem já fez um transplante capilar e precisa de cuidado extra para os fios.

Figura 3 Photo by Ver didas blog on Pinterest

Esse cronograma funciona ao longo de um mês, dividido em quatro semanas.

Dentro de cada semana, você vai fazer três tratamentos, sempre com intervalo de um dia entre cada um.

Para ficar mais fácil, para cabelos mais fortes e compridos, uma dica de cronograma para cada semana é a seguinte:

Hidratação, hidratação e nutrição;

Hidratação, nutrição e reconstrução;

Hidratação, hidratação e nutrição;

Hidratação, nutrição e reconstrução capilar.

Para que o cronograma capilar funcione, é essencial seguir o período total, de um mês no mínimo, e utilizar produtos adequados para o seu cabelo de acordo com o objetivo.

– Aprenda a proteger as pontas:

As pontas do cabelo são as que mais sofrem com a ação do tempo, seja pela falta de corte, cabelos secos e quebradiços ou mesmo pelo uso de chapinhas e secadores.

Logo, é preciso proteger os fios dos cabelos para evitar o corte químico, principalmente se você pinta ou descolore os fios.

Para isso, o ideal é evitar ao máximo o uso de agentes térmicos, como secador e chapinha, mas quando utilizar, evitar temperaturas muito altas.

Ao mesmo tempo, é ideal utilizar o reparador de pontas e produtos que protegem contra a alta temperatura.

Assim, você evita que a estrutura do fio seja prejudicada.

– Escovação diária:

Muitas mulheres podem acabar deixando de pentear os fios, principalmente quando o cabelo é extremamente liso ou enrolado.

Figura 4 Photo by Curology on Unsplash

Entretanto, a falta de escovação pode contribuir para a quebra e até fazer com que seja necessário recorrer a um transplante capilar.

Além de escovar o cabelo todos os dias, é essencial ter cuidado: nada usar a força, puxar ou tentar se livrar de nós de maneira rápida.

É preciso sim paciência.

Outra dica para isso é utilizar escovas que favoreçam o ato de desembaraçar e reduzem o frizz.

Nesse caso, prefira as escovas com cerdas macias e pentes feitos de madeira.

Preferencialmente, penteie o cabelo antes de dormir.

– Evite dormir com o cabelo molhado:

Entre as dicas para deixar o cabelo mais forte e comprido está o ato de sempre dormir com os fios secos, principalmente na região do couro cabeludo.

Em suma, dormir com o cabelo molhado aumenta as chances de quebra, resulta em frizz, deixa o cabelo sem brilho e contribui para a proliferação de bactérias, o que pode resultar em caspa.

A regra é preferir lavar os fios pela manhã, para que seja possível secar naturalmente.

Entretanto, se for preciso lavar a tarde e ainda não estiver seco a noite, utilize um protetor térmico e os seque.

O ideal também é nunca prender os cabelos úmidos e os deixar livres, para poder secar.

Conclusão

É possível garantir o crescimento do cabelo seguindo cada uma das dicas de cuidados diários, escovação, cronograma capilar e demais citados.

Então, não perca mais tempo e comece agora mesmo a fazer dessas dicas as suas regras diárias.

Depois, conta aqui embaixo quais foram as mudanças que você percebeu e compartilhe esse post com as amigas!