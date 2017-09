Direito e Odontologia estão entre cursos mais concorridos do vestibular seriado 2018 da UPE. Curso de Medicina de Serra Talhada é o segundo mais concorrido

O curso de Direito segue como o mais concorrido na modalidade universal do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE), com 40,31 candidatos na disputa de uma vaga na unidade Benfica, na Zona Oeste do Recife.

No sistema de cotas do SSA, o mais disputado foi o curso de odontologia em Arcoverde, no Sertão, com 36,5 feras concorrendo a uma vaga.

Com 27,12 candidatos por vaga, o segundo lugar entre os mais concorridos do sistema universal vem medicina em Serra Talhada, Sertão, com 27,12 candidatos por vaga e, em terceiro, o de medicina em Garanhuns, no Agreste, com 21,75. A sequência continua a mesma para o sistema de cotas, com 28,5 e 18 candidatos a cada vaga nos cursos, respectivamente.

Confira aqui a relação completa da concorrência do vestibular seriado 2018 da UPE.

Ao todo, 10.520 candidatos se inscreveram para a terceira fase do SSA, que oferece 3.460 vagas distribuídas em 11 campi da instituição. São 55 cursos de graduação, sendo 1.730 vagas no SSA e 1.730 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), realizada a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Calendário de provas

ENEM: 05 e 12 novembro de 2017 (para ingresso pelo Sisu)

SSA 3: 19 e 20 de novembro de 2017 (manhã)

SSA 1: 03 e 04 de dezembro de 2017 (manhã)

SSA 2: 03 e 04 de dezembro de 2017 (tarde)

