Direitos autorais são tema de palestra em Serra Talhada

Em Setembro, Serra Talhada vai se tornar o grande palco para um dos maiores eventos artísticos e culturais da região: SerTão Mais Criativo. E como parte preparatória para o evento, Márcia Xavier, representante da União Brasileira de Compositores – UBC, realiza uma palestra sobre Direitos Autorais, no dia 17 de agosto, às 19h, no auditório do Sebrae. O evento é gratuito e tem como foco os músicos, intérpretes, produtores fonográficos e editores musicais da região.

De acordo com Ana Paula Santos, analista do Sebrae, em Serra Talhada, temos grandes nomes da arte musical e fonográfica na região que ainda precisam entender a importância de transformar sua arte em negócio. “É esse nosso propósito. A Economia Criativa vem detectando esses talentos e preparando-os para serem, além de artistas, empreendedores e viver apenas disso”, afirma.

Ainda de acordo com a analista do Sebrae, a UBC é uma das sete sociedades de autores que compõe o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), responsável por verificar a execução pública de músicas e arrecadar os direitos autorais a compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

“Teremos um encontro para esclarecer sobre a inserção desses artistas no sistema e, a partir de então, passar a receber os direitos de execução pública de suas músicas”, explica Márcia Xavier. Além da palestra que será realizada em Serra Talhada, uma outra já está marcada para acontecer no município de Carnaíba, dia 18, às 15h, no Teatro Municipal. Os dois eventos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas no Sebrae de Serra Talhada, na Praça Barão do Pajeú, e na Secretaria Municipal de Educação de Carnaíba, na diretoria de Cultura.