Diretor da Azul confirma interesse de operar voos em Serra Talhada; confira o vídeo

O diretor da Azul Linhas Aéreas, Marcelo Bento Ribeiro, confirmou, nessa quinta-feira (6), através de um vídeo divulgado no Instagram do Deputado Federal, Sebastião Oliveira, o interesse e o compromisso de operar no Aeroporto Santa Magalhães, em Serra Talhada.

Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram.