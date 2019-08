Dívida de R$ 7 motiva tentativa de homicídio em Salgueiro

Uma dívida de R$7 foi motivo para uma tentativa de homicídio na noite da segunda-feira (20) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Luciano Johny Souza Menezes, 37 anos, tomou uma facada no tórax e está internado no Hospital Regional Inácio de Sá. Detido na noite da terça-feira (21), Carlos Henrique de Barros confessou o crime e a motivação. Segundo o Boletim de Ocorrência do 8°BPM, o autor disse que só não desferiu outros golpes contra a vítima porque a faca quebrou.

Carlos Henrique foi preso na Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 302, bairro Santa Margarida. Segundo a PM, ele foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, onde o inquérito foi instaurado para investigar o caso. Como a prisão não foi em flagrante, Carlos Henrique de Barros foi liberado. (G1)