Divulgada a lista de aprovados para o curso Licenciatura em Física do campus Serra Talhada do IF Sertão-PE

O IF Sertão-PE acaba de divulgar a lista de aprovados nas vagas disponíveis dos cursos superiores da Instituição. Para o campus Serra Talhada, estavam sendo ofertadas 35 vagas para o curso Licenciatura em Física, no período noturno.

Os candidatos aprovados devem comparecer à sala de controle acadêmico do campus Serra Talhada do Instituto nos dias 22, 25 ou 26 de junho das 8h às 12h e das 13h às 17h, portando originais e cópias de: documento de identificação pessoal com foto (RG, CNH, Passaporte), CPF, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, original do documento comprobatório de regularidade com o Serviço Militar, se for maior de 18 anos (para sexo masculino), comprovante de residência atual, Histórico Escolar do Ensino Médio, com certificado de conclusão (ficha 19) e duas fotos 3×4 atuais. Caso a matrícula venha a ser efetuada por terceiros, é necessário uma procuração.

Os candidatos que não foram selecionados na primeira opção podem participar da lista de espera, inscrevendo-se pelo site do Sisu entre os dias 22 e 27 de junho. Confira aqui a relação com o nome dos candidatos aprovados, bem como demais informações acerca do SISU 2018.2 para as vagas no IF Sertão-PE.