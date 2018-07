Divulgada programação da 15ª Corrida de Jegue em Serra Talhada

Foi divulgada na tarde desta terça-feira (17), a programação da tradicional Corrida de Jegue, que é realizada na Fazenda Nova, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Esse ano a corrida chega a sua 15ª edição.

O evento será realizado no dia 05 de agosto e a programação terá início às 09h00, com as primeiras eliminatórias da corrida. Logo depois, haverá shows com bandas até as 20h00.

Confira abaixo a programação da 15ª Corrida de Jegue.

05/07

Felipe Filho

Gleydson Gavião

Brasas do Forró

Wallas Arrais