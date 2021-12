Divulgado elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém 2022

Na Semana Santa do próximo ano a Sociedade Teatral de Fazenda Nova voltará a encenar os espetáculos da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém.

No espetáculo de retomada, que acontecerá de 9 a 16 de abril de 2022 após dois anos de paralisação, o ator convidado para fazer o papel de Jesus será Gabriel Braga Nunes.

Ao seu lado estarão Christine Fernandes, como Maria; Luciano Szafir, interpretando Herodes, a influenciadora digital Thaynara OG, no papel de Herodíades e o ator Sérgio Marone, como Pilatos. Entre os artistas convidados, Gabriel Braga Nunes e Luciano Szafir são os únicos que não estavam no elenco da temporada 2020.

Em razão disso, ambos irão à Nova Jerusalém, na próxima semana, participar

das gravações de cenas adicionais para os filmes promocionais do espetáculo que haviam sido produzidos há dois anos.

Em 2019, Gabriel Braga Nunes participou da Paixão de Cristo pela primeira vez interpretando o papel de Pilatos. Já Luciano Szafir subirá nos palcos da Nova Jerusalém pela quarta vez. Ele fez Pilatos em 2001 e Jesus nos anos de 2003 e 2006.

Além dos artistas convidados, o elenco é formado também por 450 atores e figurantes pernambucanos que atuam no espetáculo sob a direção artística de Lúcio Lombardi e do assistente especial de direção Antônio Carlos Brigadeiro. Além disso, a Paixão agrega cerca de 600 profissionais incluindo técnicos, eletricistas, sonoplastas, contrarregras, maquiadores, cabeleireiros e camareiras,

entre outros.

A temporada 2022 será a 53ª edição da Paixão de Cristo que todos os anos atrai milhares de pessoas ao agreste pernambucano. São turistas de todas as partes do Brasil que vão assistir à encenação que conta a vida de Jesus em nove palcos-plateia com uma arrojada cenografia, além de um rico figurino e efeitos especiais de última geração completam a grandiosidade do espetáculo.