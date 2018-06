DNIT quer desviar BR-232 da zona urbana de Serra Talhada

Empresários serra-talhadenses estiveram reunidos nessa quarta-feira (27), com o Departamento Nacional de

Infraestrutura de Transporte (DNIT), no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Serra Talhada, Sertão Pernambucano.

De acordo com o Dnit um levantamento está sendo realizado pelo órgão, para conhecer a economia de cada

município e viabilizar estudo para a construção de um contorno viário, que fará o desvio do trecho urbano da BR-232 no município.

“A nossa preocupação é o desenvolvimento econômico das regiões, proporcionando uma rodovia que atenda as

necessidades de cada município, tirando a rodovia do centro da cidade, evitando acidentes e que o asfalto seja prejudicado. Portanto este é um projeto para melhorias na rodovia”. Disse Lucila Laporta, representante do Dnit,

acrescentando.

“O nosso estudo é de viabilidade técnica, econômica e ambiental, e na qualidade de economista, venho pesquisando

os problemas socioeconômicos da região, e estamos visitando diversas cidades ao longo da rodovia, para discutirpor etapas essa situação. Sendo viável haverá um projeto e após o projeto feito, se iniciará a construção”. Explicou.

Francisco Mourato, Presidente do Sindicato do Comercio (Sindcom), apresentou aos representantes do órgão,

depoimentos de proprietários de lojas nas margens da rodovia.

“Apresentamos o que seria o sentimento da comunidade Serra-talhadense. Temos uma rodovia que está integrada

com o desenvolvimento da cidade, que faz parte da cultura da cidade, que cresceu e se desenvolveu levando em

conta essa rodovia. Então o que foi encaminhado aqui hoje foi de cuidar da humanização dessa rodovia, para ficar

menos perigosa, para ficar trafegável, para oferecer condições de ir e vir”. Afirmou Francisco Mourato.

Do Leia Mais PE