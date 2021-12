do afirma que o jovem Gabriel, morreu de traumatismo craniano

Laudo da perícia do jovem Gabriel Carvalho, vítima de um acidente, em uma piscina na cidade de São José do Belmonte, na madrugada do último sábado 11 de dezembro.

Segundo os médicos, o jovem morreu com um traumatismo craniano. A causa da morte foi uma forte pancada na cabeça, que provocou uma hemorragia cerebral. Informações foram repassadas e que com o impacto o jovem tivesse quebrado o pescoço, mas a forte pancada na cabeça, foi a causa da sua morte.

Veja abaixo algumas lembranças de vida do jovem Gabriel: