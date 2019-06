Doença transmitida por gato preocupa médicos de Pernambuco

Uma doença está preocupando os médicos e veterinários do estado de Pernambuco. Trata-se da esporiotricose, que é normalmente transmitida por gato. A doença causa lesões na pele e, em muitos casos, é registrada no paciente a presença de febre, dor e secreções nas lesões.

Somente no dia de ontem, cinco pessoas procuraram atendimento no Hospital Oswaldo Cruz, em Santo Amaro, Área Central do Recife. De acordo com os infectologistas, os sintomas iniciam com o surgimento de nódulos na pele, que se transformam em feridas. O tratamento pode durar de três a seis meses.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, um grupo está sendo formado para estudar a doença. Segundo dados da secretaria, nos anos de 2017 e 2018, mais de 140 casos de esporotricose em humanos foram registrados em Pernambuco.

Fonte: TV Jornal