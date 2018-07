Dois adolescentes morrem em acidente de trânsito no Sertão de PE

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, morreram após um acidente de trânsito no último sábado (29) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta em que as vítimas estavam bateu de frente com um muro no Centro da cidade.

Ainda segundo informações da PM, o dono da moto informou que as vítimas chegaram a pé, pegaram a moto sem sua autorização e saíram em alta velocidade. Os jovens foram socorridas para o hospital local, mas não resistiram aos ferimentos. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)