Dois amigos são mortos a tiros durante festa de aniversário no Agreste de PE

Dois amigos foram mortos no final da noite dessa segunda-feira (2) com disparos de arma de fogo no sítio Santa Maria em Caruaru, no agreste pernambucano.

Segundo informações da Polícia Civil, Luiz José Alves Filho, de 34 anos, e Luiz Carlos Gonzaga, de 30 anos, estavam dormindo na casa de um parente de um deles, quando dois suspeitos chegaram no final da noite e mataram as vítimas. Um dos suspeitos usava uma máscara no rosto.

Parentes que estavam na casa se esconderam dentro de um cômodo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Do NE10 Interior