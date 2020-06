Dois caminhões com 235 mil latas de cerveja sem nota fiscal são apreendidos em PE

Dois caminhões que transportavam 235,8 mil latas de cerveja sem nota fiscal foram retidos na madrugada desse domingo (7), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. As cargas haviam saído de Natal, no Rio Grande do Norte, e seriam entregues na capital paulista.

Segundo a PRF, durante a abordagem ao primeiro caminhão, que transportava 112,3 mil latas de cerveja, o motorista informou que havia adquirido a mercadoria em um supermercado e não portava a nota fiscal. Pouco depois, ele apresentou cupons de parte da compra, que não possuem valor fiscal pelo órgão tributário.

Cerca de 20 minutos depois, outro caminhão que transportava 113,5 mil latas de cerveja foi abordado na mesma situação. O motorista era reincidente nessa prática e já havia sido abordado pela PRF em janeiro deste ano com o mesmo caminhão.

Os veículos foram levados junto com as cargas ao pátio. As ocorrências foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), para a adoção dos procedimentos legais. (G1)