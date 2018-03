Dois caminhões roubados são localizadas em Serra Talhada

O primeiro caminhão foi localizado abandonado na Rua Manoel Raimundo Romão de Farias, bairro São Cristóvão, Serra Talhada – PE, na manhã dessa segunda-feira (19).

Policiais Militares da ROCAM/14º BPM encontraram o veículo VW/10160 DCR 4×2 de cor branca e placa OYQ 7315. Segundo o registro na Polícia Civil o caminhão foi tomado de assalto nas proximidades de Serra Talhada e vinha carregado com medicamento, sendo encontrado em seu interior um celular da marca Samsung, as chaves e o documento do veículo e uma CNH no nome de José Valderico de Oliveira Aragão. O veículo foi apresentado na DPC local.

O outro veículo foi localizado abandonado por volta das 19h30, na PE 390, KM 36, Zona Rural, Serra Talhada-PE

Policiais Militares da GT Vila Bela-14º BPM constataram através de contato com o efetivo da 1ª CIPM que o Caminhão Volvo de cor branca e placa JPW4671 que as chaves estavam próximas do caminhão. De acordo com consultas realizadas, tal veículo não tinha registro de roubo, sendo o B.O entregue na DPC de Serra Talhada. Foi mantido contado com a PRF onde foi informado de que tal veículo havia sido roubado no dia 16 de março do corrente ano. Não foi possível remover o caminhão, devido ao fato de as baterias estarem descarregadas.

Via Blog do Luiz Carlos