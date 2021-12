Dois casos de direção perigosa e um de porte de entorpecente são registrados nessa terça-feira (14), em Serra Talhada

Pelo menos dois casos de direção perigosa foram registrados pela Polícia Militar nessa terça-feira, dia 14, em Serra Talhada. Além desses, um caso de porte de entorpecente também foi encaminhado à delegacia, segundo boletim policial diário.

O primeiro caso aconteceu no Centro da cidade, onde PMs realizavam ronda quando visualizaram alguém conduzindo uma motocicleta ultrapassando dois sinais vermelhos, colocando em risco pedestres e condutores que transitavam pelo local. Após interceptação da polícia, foi verificado que o condutor não possuía CNH. Diante do ocorrido, ele foi conduzido á DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.

Outro caso envolvendo direção perigosa foi registrado no bairro Cohab, durante patrulhamento da polícia que avistou um homem empinando uma moto, conduzindo-a em apenas uma roda. Foi dada a ordem de parada e durante revista do veículo caiu no chão uma sacola plástica, que estava embaixo do banco, contendo aproximadamente 5g de maconha. O imputado já havia respondido por trafico de drogas em 2017 e possuía tornozeleira eletrônica até o mês passado. Diante do ocorrido, o homem foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis. Do Vila Bela Online