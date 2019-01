Dois crânios foram encontrados nessa quarta-feira (9) em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Civil, uma pessoa fazia caminhada quando viu as caixas ósseas, no Sítio Palmeira, zona rural do município, e acionou a polícia.

A Polícia Civil confirmou que os crânios são de humanos. Uma equipe do Instituto Criminalista (IC) está indo ao local para realizar uma perícia do material encontrado. (G1)