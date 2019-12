Dois foragidos da Cadeia de Ouricuri são recapturados e encaminhados ao Presídio de Salgueiro

Dois dos cinco detentos que fugiram da Cadeia Pública de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, na noite do sábado (30), já foram recapturados pela polícia. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres), as circunstanciais da fuga estão sendo investigada pela Delegacia de Polícia.

Gabriel Henrique Bezerra da Silva, 18 anos, e Maicon de Souza Coelho, 30 anos, foram encaminhados para o presídio de Salgueiro e, segundo a Seres, serão submetidos ao Conselho Disciplinar.

A Seres informou que as buscas pelos outros três foragidos continua. André Meles da Silva, 44 anos, Fabricio Da Silva Nascimento, 27 anos, e Leonardo Jorge Monteiro De Laurentis, 29 anos , estão sendo procurados. Quem tiver informações sobre eles pode ligar para os telefones (87) 3874-4820 e (87) 99992- 1414. (G1)