Dois homens e uma mulher são detidos com 185 kg de maconha na BR-316, em Floresta

Dois homens, de 38 e 26 anos, e uma mulher, de 25, foram detidos com 185 kg de maconha na noite dessa terça-feira(12), na BR-316, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O flagrante foi realizado durante uma ação de combate ao crime da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os policiais realizavam uma fiscalização no quilômetro 303 da rodovia, quando abordaram um carro ocupado por um casal e logo em seguida outro veículo ocupado apenas pelo motorista. O casal entrou em contradição sobre o motivo da viagem e, ao averiguar o segundo automóvel, foram encontrados 15 sacos com maconha, no banco traseiro e no porta-malas.

O condutor do primeiro veículo admitiu que trabalhava como motorista de aplicativo e foi contratado para dar cobertura ao transporte da droga. O outro homem informou que foi contratado para transportar a droga do Sertão para o Recife. O trio e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Floresta. Eles podem responder por tráfico de drogas, com pena de cinco a 15 anos de reclusão e multa. (G1)