Dois homens ficam gravemente feridos enquanto trabalhavam na BR-232

Dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, na tarde dessa quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro bateu em um caminhão que estava realizando a pintura nas faixas da rodovia quando atingiu os trabalhadores da empresa.

Ainda segundo a PRF, as vítimas foram socorridas para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O condutor do carro sofreu ferimentos leves. (G1)