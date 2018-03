Dois homens morrem afogados no Riacho do Navio em Betânia, no Sertão de Pernambuco

Dois homens identificados como Edílson Sena da Silva, 46 anos e Luciano Barros da Silva, 40 anos, morreram afogados na tarde desse domingo (04), no Riacho do Navio, em Betânia, no Sertão do Moxotó.

Segundo informações da PM, as vítimas tomavam banho no Riacho do Navio, quando começaram a se afogar. Os militares foram acionados para retirar os corpos do rio, e com ajuda de populares conseguiram socorre-los para a unidade hospitalar local, no entanto não resistiram e foram a óbito.

O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil (DPC), onde foram tomadas as medidas cabíveis.