Dois homens morrem após colisão entre carretas na BR-423, no Agreste de PE

Dois homens morreram em um acidente no sábado (30) no km 117,7 da BR-423, em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) duas carretas com carga de batata doce colidiram. As informações do caso foram repassadas nesta segunda-feira (1º).

No momento do acidente estava chovendo, o que pode ter provocado a colisão. O motorista e o passageiro de um dos veículos morreram no local. O motorista da outra carreta não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil, que vai investigar o caso. (G1)