Dois homens morrem após colisão entre carros na PE-160, no Agreste de PE

Duas pessoas morreram em um acidente na noite dessa terça-feira (25), na PE-160, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois homens de 47 e 56 anos, que estavam em um carro de passeio, bateram em um veículo de lotação após ultrapassarem um caminhão.

Ainda segundo a PM, as vítimas morreram no local. O motorista do carro de lotação permaneceu no local e prestou esclarecimentos para a polícia.

Os corpos dos homens foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)