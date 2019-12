Dois homens morrem após moto colidir em boi na PE-120

Dois homens morreram em um acidente na madrugada do último domingo (15), na PE-120, em Catende, Mata Sul de Pernambuco.

Conforme a Polícia Militar, Erick Maurício Azevedo da Silva e Francisco Flávio Soares dos Santos transitavam na rodovia em um motocicleta quando colidiram em um boi e foram arremessados para o lado contrário da pista.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas morreram no local. Os corpos foram encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)