Dois homens morrem em acidente de moto na BR-232, em PE

Dois homens morreram em um acidente nessa terça-feira (16) na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos motociclistas entrou na contramão e bateu em outra moto. Ele morreu no local e a outra pessoa que estava na garupa foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, conforme a polícia.

Ainda de acordo com a PRF, o outro condutor, que seguia sozinho de moto e trabalhava como segurança, também morreu no local. Os corpos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)