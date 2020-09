Dois homens morreram em um acidente na BR-232, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, no último domingo (13).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo de passeio perdeu o controle e bateu em uma carreta que estava estacionada nas margens da rodovia.

O motorista e o passageiro do carro morreram no local. A Polícia Civil investiga a causa do acidente. (G1)