Dois homens morrem em acidentes com motocicletas no Agreste de PE

Dois acidentes foram registrados em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na segunda-feira (14). O primeiro caso aconteceu na estrada do Sítio Cajarana. Um jovem de 19 anos perdeu o controle da motocicleta e caiu em um barranco. Conforme testemunhas, ele não usava capacete, sofreu ferimentos graves na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

O outro acidente foi na PE-177. Um homem de 30 anos também estava em uma motocicleta e bateu de frente com um carro durante uma ultrapassagem. Conforme a Polícia Militar, a vítima morreu no local. Já o estado de saúde do motorista do carro não foi informado. (G1)