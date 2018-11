Dois homens morrem em colisão entre caminhão e carro na BR-423, no Agreste de PE

Dois homens morreram em um acidente na BR-423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco, na manhã dessa sexta-feira (2). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão entrou na contramão da rodovia e colidiu de frente com um carro.

Ainda conforme a PRF, os motoristas dos dois veículos morreram no local. A polícia acredita que o acidente foi provocado por um problema no freio do caminhão.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)