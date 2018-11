Dois homens morrem enquanto limpavam cisterna dentro de lavanderia no Agreste de PE

Duas pessoas morreram após caírem em uma cisterna e inalarem produtos químicos dentro de uma lavanderia em Toritama, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu no início da tarde dessa segunda-feira (12), no bairro do Planalto.

Conforme informou o Corpo de Bombeiros, funcionários disseram que os trabalhadores estavam limpando a cisterna com produtos químicos quando um homem caiu. O outro trabalhador foi tentar salvar o colega de trabalho e também caiu na cisterna.

Ainda segundo os bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local, mas as vítimas já estavam mortas. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)