Dois homens morreram após colidirem motocicleta em carro, no Agreste de PE

Dois homens de 23 e 25 anos morreram em um acidente na noite do último sábado (21) na PE-187, em Angelim, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em uma motocicleta, na zona rural do município, quando bateram em um carro de passeio que vinha no sentido contrário da pista.

Ainda segundo a PM, os homens morreram no local. Já o motorista do veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

Os corpos dos homens foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)