Dois homens são alvos de disparos de arma de fogo em Serra Talhada

Dois homens sofreram uma tentativa de assassinato na noite do último sábado (20), no bairro Mutirão, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, um grupo de pessoas conversavam na Quadra 06, por volta das 20h00, quando um veículo modelo Gol, de cor escura, se aproximou, o ocupante lhes disse algumas palavras e começou a fazer disparos de arma de fogo contra os dois homens.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam). Uma ficou com ferimentos na cabeça e orelha, e outra foi atingida na face, ficando com uma bala alojada no rosto.

O algoz fugiu do local, após tentar ceifar as vidas das vítimas.