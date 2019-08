Dois homens são assassinados dentro de prostíbulo em PE

Dois homens foram encontrados mortos dentro um bar onde também funciona um prostíbulo na noite da última segunda-feira (5) no bairro Santo Antônio, em Belo Jardim, no agreste pernambucano. Segundo informações da Polícia Civil, os homens estavam dentro de um quarto do bar quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Investigação

Ainda de acordo com a polícia, uma terceira pessoa teria entrado no prostíbulo e assassinado os dois. Não há informações sobre o autor do crime, nem a possível motivação. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

A equipe do Instituto de Criminalística esteve presente no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, também no Agreste.

Do NE10 Interior