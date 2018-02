Dois homens são assassinados entre Floresta e Petrolândia, no Sertão de Pernambuco

Na manhã dessa quinta-feira (22), dois homens identificados como Zé Lajedo e Marcos, ambos moradores da cidade de Floresta, foram mortos a tiros na BR-316 que liga Floresta a Petrolândia, no Sertão pernambucano.

As vítimas foram encontradas, já sem vida, no interior do veículo por uma equipe de policiais que haviam sido acionados para uma ocorrência na BR-316.

Até o momento da publicação dessa matéria não se sabe a motivação do crime. Mais informações a qualquer momento.

A delegacia de Policia Civil de Floresta investiga o caso.

