Dois homens são detidos com 10,5 kg de maconha na BR-232 após policiais sentirem o cheiro da droga

Dois homens, de 34 e 26 anos, foram detidos na madrugada deste sábado (2) durante a Operação Tupã, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. A dupla estava com 10,5 kg de maconha. A droga foi encontrada no porta-malas de um carro.

De acordo com a PRF, o verificar a parte de trás do veículo, os policiais sentiram um cheiro característico de maconha. Após abrir o compartimento de bagagem, foi encontrado um saco com a droga.

O motorista informou que a maconha não era deles, mas depois admitiu que havia pego o entorpecente no Sertão para entregar no Recife, conforme informou a PRF. A dupla foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, também no Agreste. (G1)