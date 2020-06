Dois homens são detidos com 105 kg de maconha na BR-232

Dois homens, de 57 e 23 anos, foram detidos na noite da terça-feira (2), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, transportando 105,4 kg de maconha. O flagrante foi realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma ronda no quilômetro 149 da rodovia.

Os policiais viram um carro com fardos no banco traseiro. Foi dada ordem de parada ao motorista, que reduziu para o passageiro pular do veículo em movimento. Em seguida, o condutor acelerou para tentar fugir da abordagem. O veículo foi alcançado e o condutor foi detido.

Dentro do carro e no porta-malas foram encontrados sete fardos com cerca de 15 kg da droga cada. Foi solicitado apoio do 1º Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (1º BIEsp), que localizou o passageiro pedindo carona na rodovia. Ele foi encaminhado junto com o motorista à Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim. (G1)