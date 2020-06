Dois homens são detidos com 15 mil maços de cigarro paraguaio na BR-232

Dois homens, de 38 e 23 anos, foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite do sábado (13), na BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a PRF, a dupla transportava 15 mil maços de cigarro de origem paraguaia, que seriam vendidos no interior do estado.

“O flagrante foi realizado no quilômetro 145 da rodovia, durante a fiscalização a um veículo utilitário com placas de Murici, em Alagoas. Durante a abordagem, foram encontradas 30 caixas de cigarro no compartimento de carga do automóvel”, conforme informou a PRF.

O motorista assumiu a propriedade do produto e informou que iria revendê-lo em Cupira, também no Agreste. Ele foi encaminhado junto com o passageiro à delegacia de Polícia Federal de Caruaru, e poderá responder por contrabando.