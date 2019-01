Dois homens são detidos com 3kg de maconha dentro de carro no Sertão de PE

Dois homens de 22 e 29 anos foram detidos com mais de 3kg de maconha dentro de um carro nesse sábado (12) em Ibimirim, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram abordados na BR-232 e dentro do veículo foram encontrados um saco com a droga, um celular e R$ 216 em espécie.

Ainda segundo a PM, um dos homens admitiu ter comprado a maconha por R$ 500. O carro deles foi apreendido e levado à delegacia de Ibimirim.

Os suspeitos e o resto do material junto com a droga foram conduzidos à delegacia de Arcoverde. Eles foram autuados em flagrante e serão encaminhados para audiência de custódia.