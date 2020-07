Dois homens são detidos com 69 kg de maconha e veículo roubado no Sertão de PE

Dois homens foram detidos com 69 kg de maconha e um veículo roubado neste sábado (25), na BR 428 em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava no porta-malas do carro, embalada em tabletes e dentro de sacos.

Os suspeitos de 25 e 31 anos, apresentaram documentação com sinais de falsificação. A polícia constatou que o automóvel tinha placas clonadas e registro de roubo em abril deste ano em Salvador, na Bahia.

Os homens alegaram que haviam sido contratados para transportar a droga até Salvador. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro e podem responder por tráfico de drogas, uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador. (G1)