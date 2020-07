Dois homens são detidos com caminhonetes adulteradas no Agreste e na Mata Sul de PE

Em uma ação de combate ao crime realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa sexta-feira (10), dois homens, de 44 e 52 anos, que estavam em caminhonetes adulteradas, foram detidos. Os suspeitos foram presos em Gravatá, no Agreste, e em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco.

No km 71 da BR-232, em Gravatá , ocorreu o primeiro caso, em frente ao posto da PRF no município. Segundo a PRF, um motorista inabilitado foi detido com uma caminhonete adulterada, que teria sido adquirida por R$ 43 mil em uma agência de veículos de Caruaru, também no Agreste.

Ainda segundo a PRF, a outra caminhonete foi recuperada no km 167 da BR 101, em Água Preta, e havia sido roubada em Paulista, no Grande Recife, em setembro de 2019. O motorista informou que havia recebido o veículo como pagamento de uma dívida.

Os homens foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil de cada município, que irão investigar os casos. (G1)