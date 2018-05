Dois homens são detidos com espingardas na BR-232 em Pernambuco

Dois homens, de 36 e 23 anos, que estavam com duas espingardas, foram detidos na madrugada dessa segunda-feira (30), na BR-232, em Gravatá, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante ocorreu durante uma ação de policiamento no quilômetro 71 da rodovia. Ao abordar um carro ocupado por dois homens, foram encontradas as armas, pólvora e 15 estojos de munição.

Os homens não tinham o documento de porte obrigatório das armas e informaram que estavam indo caçar em uma mata da região. Eles foram encaminhados junto com o armamento à Delegacia de Polícia Civil de Gravatá.