Dois homens são detidos com mais de 11 kg de maconha na BR-232

Dois homens foram detidos na noite da terça-feira (29) com 11,6 kg de maconha na BR-232, no bairro Sucupira, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o carro dos suspeitos foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 251 da rodovia.

Durante a revista, os policias encontraram a droga no interior do veículo. Os homens disseram que compraram a droga em Orocó, no Sertão, e levariam para Recife. Também foram apreendidos dois celulares.

A droga e os celulares foram levados, junto com os suspeitos, para a Delegacia de Arcoverde. (G1)