Dois homens são detidos com uma pistola, droga e habilitação vencida na BR-428 no Sertão de PE

Durante a operação Proclamação da República, dois homens foram detidos na quinta-feira (15) na BR-428 em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no interior do veículo foi encontrada uma pistola calibre.32 com três munições do mesmo calibre, além de 10,5 gramas de maconha.

De acordo com a polícia, o motorista estava com a habilitação vencida e o veículo estava sem o pagamento das taxas obrigatórias de licenciamento.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil junto com a arma e a droga para serem adotados os procedimentos legais. (G1)