Dois homens são detidos em ‘boca de fumo’ e mais de 10kg de maconha é apreendida no Sertão de Pernambuco

No Sertão de Pernambuco, a 7º Companhia de Polícia Militar (7º CIPM) identificou uma ‘boca de fumo’, na manhã dessa segunda-feira (29), em uma residência no bairro Estátua, na cidade de Lagoa Grande. No local, foram detidos Raimundo Santos de Souza, de 51 anos e José Eliton farias de Siqueira, de 38 anos. Foi ainda apreendida uma arma de fogo, além de mais de 10 kg de maconha pronta para o consumo .

Segundo a polícia, ao ver a viatura, Raimundo correu para o quintal da casa e jogou algo por cima do muro. No interrogatório, ele disse que havia droga na casa e foram encontradas duas sacolas plásticas na sala, contendo 2,310 Kg maconha pronta para o consumo. Já na cozinha, coberto por uma madeira, foi achado um saco com 8,235 Kg da erva e ainda uma sacola plástica com 222 grames de sementes da droga. Também foi apreendida, em um local ao lado do muro no quintal, uma espingarda cal.32 de fabricação artesanal.