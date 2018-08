Dois homens são encontrados queimados em lixão de Tabira, Sertão de PE

Dois homens, de 18 e 44 anos, foram encontrados queimados na noite da última segunda-feira (13) em Tabira, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram localizadas no lixão do município.

Ainda segundo a polícia, não se sabe quem queimou as vítimas, mas não foi descartada a possibilidade de ter sido um caso criminoso.

Os homens foram socorridos e levados para o Hospital da Restauração, no Recife. A assessoria de imprensa do HR informou que, de acordo com a equipe médica, a vítima de 18 anos está em estado grave, enquanto o estado da outra é considerado gravíssimo.

Também de acordo com o HR, o jovem teve 50% do corpo queimado, já o homem de 44 anos sofreu 85% de queimadura no corpo. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. (G1)