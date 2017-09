Dois homens são mortos a tiros no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Dois homens identificados por Cleytson Carly Nogueira, 34 anos e Washington Nixon Mendes de Moraes, 43 anos, foram assassinados na noite desta segunda-feira (11), na Rua 11 no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações de populares, seis elementos em três motocicletas de características não registradas, se aproximaram e de imediato efetuaram diversos disparos em direção as vítimas. Cleytson foi atingido por diversos disparos e veio a óbito ainda no local, Já Washington foi socorrido para o Hospam (Hospital Professor Agamenon Magalhães), mas chegou sem vida naquele nosocômio .

Cleytson é filho de Veraluza Nogueira, ex-candidata a vereadora nas eleições passadas.

Com esse duplo assassinato, sobe para 23 o número de homicídios registrados na Capital do Sertão do Pajeú esse ano. O último vitimou Matheus, vulgo “Matheuzinho”, que foi assassinado a tiros no dia 29 do mês passado no bairro Vila Bela em Serra Talhada.

