Dois homens são presos com 17 kg de maconha em Afogados da Ingazeira

Dois homens foram presos por transportar drogas na PE-320, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, nessa terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, durante uma fiscalização, os dois suspeitos foram parados e no veículo deles foi encontrado um quilo de maconha.

Ainda segundo a PM, os policiais foram até a residência de um dos homens,na zona rural do município, e no local foram encontrados 16 sacos de maconha enterrados, cada um pesando um quilo.

No total, foram apreendidos 17,656 kg da droga. Os suspeitos e todo material foram encaminhados para a Delegacia de Plantão de Afogados para as medidas cabíveis. (G1)